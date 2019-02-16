РИАМО - 16 фев. Жена актера Марата Башарова Елизавета Башарова написала в своем Instagram, что уходит от мужа, сообщает Газета.ru.

В конце декабря 2018 года российский актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету, сломав ей нос, она находилась в больнице.

«Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», – написала Башарова.

Она уточнила, что не планировала рассказывать о своем уходе от мужа, но уже нет смысла скрывать данный факт. Башарова добавила, что ради совместного сына Марселя они попытаются сохранить дружеские отношения.

Сам Башаров ранее опроверг информацию, что поднимал руку на свою супругу Елизавету.

Башаров известен своим буйным поведением – его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил. Марат состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой около года (с 2014 по 2015). Тогда его супруга получила серьезную травму головы, также Башаров сломал ей нос. В тот период Арархова решила не судиться с Башаровым, пожалев его.