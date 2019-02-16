РИАМО – 16 фев. В Москве в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» может появиться башня с офисами и апартаментами, ее планируют построить до конца 2022 года, сообщает в субботу РИА Новости.

«Строительство башни начнется в конце этого года (2019 – ред.), завершить ее планируем до конца 2022 года», – сказал первый заместитель гендиректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, в точке пересечения четырех крупнейших транспортных артерий города: МЦК, Горьковского направления МЖД и двух строящихся линий метро – Некрасовской (Кожуховской) и Большой кольцевой.

Создание ТПУ «Рязанская» позволит обеспечить комфортную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта (в том числе наземного общественного).

Крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел «Рязанская» планируют открыть до конца 2019 года.

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