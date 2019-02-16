РИАМО - 16 фев. На северо-западе Москвы произошла дорожная авария, в которой автобус столкнулся с легковым автомобилем, в ДТП пострадала пожилая женщина, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«Около 16:00 на пересечении улицы Героев Панфиловцев и бульвара Яна Райниса легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.