РИАМО - 16 фев. В январе объем рынка новых легковых автомобилей в столице составил около 12 тысяч единиц, при этом сменился лидер – им стала модель KIA Rio, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«В январе 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил немногим более 12 тысяч единиц. При этом по сравнению с прошлым месяцем тут сменился лидер рынка. Так, в первый месяц года самой популярной моделью у жителей столицы стала KIA Rio, показатель которой составил 611 экземпляров – на 35 % меньше, чем в январе 2018-го», – говорится в сообщении.

KIA Rio оказался самым продаваемым автомобилем в Москве по итогам 2018 года, но в ноябре и декабре лидерство принадлежало седану Volkswagen Polo.

В январе Volkswagen Polo стал вторым, его купили 563 москвича (плюс 28 %). Третью позицию в модельном рейтинге занимает кроссовер Hyundai Сreta (461 штука, минус 12 %). За ним следуют лифтбек Skoda Octavia и седан Hyundai Solaris.

Также в топ-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам января попали Toyota Camry, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq и KIA Sportage.