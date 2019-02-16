РИАМО - 16 фев. Страны – участницы Евросоюза приняли решение о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Керченском проливе, сообщает в субботу РИА Новости.

«Решение уже принято на соответствующем уровне», – сказала глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал санкции ЕС в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе единственно возможной реакцией.

Три корабля украинских ВМС нарушили границу России 25 ноября, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской стороны. В итоге корабли ВМС Украины, на которых находилось 22 моряка, а также два сотрудника СБУ, были задержаны, трое из них получили ранения.

В отношении моряков судов-нарушителей возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Всех задержанных моряков этапировали в Москву.