РИАМО - 16 фев. Басманный суд Москвы арестовал до 13 апреля основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Калви. Данная мера пресечения избрана сроком до 13 апреля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Он является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержаны сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом.

Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их лживыми. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.