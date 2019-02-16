РИАМО - 16 фев. В ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища прошла церемония прощания с советским и российским певцом, народным артистом России Сергеем Захаровым, передает ТАСС.

«Прощание завершилось, все прошло очень тепло, очень достойно», – сказала директор артиста Лариса Бутырина.

По ее словам, на траурную церемонию пришли близкие и коллеги певца. Прах артиста будет захоронен позднее на кладбище под Санкт-Петербургом, откуда он родом.

Народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни.

В 1974 году Захаров получил первую премию Международного конкурса в Болгарии «Золотой Орфей». В этом же году он выиграл первую премию на конкурсе в Германии. В 1975 году артист завоевал награду на Международном конкурсе эстрадной песни в Сопоте.

В 2014 году Захарова удостоили премии РМА за высокохудожественное исполнение вокальных произведений советских и российских композиторов.