РИАМО - 16 фев. Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», посвященный подвигу детей во время Великой Отечественной войны, стартует 21 февраля, работы детей принимают до 8 апреля, награждение состоится 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

«Просветительский проект посвящен подвигу детей и подростков в годы Великой Отечественной. В его основу легла трилогия «Маленькие герои большой войны», в которой автор-составитель, ветеран и историк Аркадий Никоноров рассказал о героизме детей в годы войны», – говорится в сообщении

В конкурсе могут принять участие ребята от 7 до 17 лет. Работы принимают на сайте до 8 апреля по пяти номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж», «Проект Монумента юных защитников Отечества».

Награждение победителей пройдет 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе. «Почта России» выпустит серию коллекционных почтовых открыток с работами победителей в номинации «Рисунок». На церемонии награждения участники конкурса подпишут и отправят открытки ветеранам по всей России.

Творческое состязание проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Музея Победы, Российского движения школьников, РГДБ и «Почты России».

Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» проводится с 2018 года. Главная цель конкурса - познакомить школьников страны с подвигами, которые совершали их сверстники во время Великой Отечественной войны.