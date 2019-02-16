РИАМО - 16 фев. Сотрудники полиции задержали в Ростовской области подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке столицы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, в ночь на 15 февраля около дома по Самаркандскому бульвару было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения с огнестрельными ранениями. Мужчина работал водителем такси.

«Подозреваемый в убийстве мужчины на Самаркандском бульваре Москвы задержан полицейскими в Ростовской области. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».