РИАМО - 16 фев. На Костромской улице в Москве Hyundai Solaris въехал в припаркованный автомобиль, предварительно установлено, что водитель иномарки умер до столкновения, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«На улице Костромской, дом 14, около 09:00 водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на стоящее транспортное средство, которые было припарковано. По предварительным данным, медики сообщили, что водитель погиб до столкновения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

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