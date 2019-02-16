РИАМО - 16 фев. Десять экипажей дорожного патруля готовы прийти на помощь автомобилистам в районе закрытых станций Сокольнической линии метро в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической ветки: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». В связи с этим в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменилась схема движения в целях обеспечения приоритетного проезда городского транспорта. Ограничения сохранятся до 04:30 25 февраля.

«На востоке Москвы сейчас очень трудно, всех пассажиров метро везут автобусы и трамваи, движение автомобилей ограничено. Но без этого никак - под «красной» веткой строят тоннель БКЛ. Мы рядом: на месте 10 экипажей дорожного патруля, не стесняйтесь к ним обращаться, они помогут», - говорится в сообщении.

До 24 февраля поезда на «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

Для пассажиров работают бесплатные компенсационные автобусы КМ, их маршрут связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Кроме того, на время закрытия участка Сокольнической линии метро трамвайный маршрут №13 работает бесплатно, также сокращены интервалы его движения.