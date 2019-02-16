РИАМО - 16 фев. Наряд вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержал 19-летнюю жительницу Московской области, сбившую пешехода на севере столицы и скрывшуюся с места ДТП, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Незадолго до этого в городе был введен план «Перехват». Экипажам вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация, что на Ленинградском шоссе в районе дома №9 произошло ДТП. Водитель автомашины Nissan совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

Спустя 15 минут после получения информации один из экипажей вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, обнаружил указанный автомобиль на Кронштадтском бульваре.

За рулем авто находилась 19-летняя жительница Подмосковья, которая призналась в содеянном. Для дальнейшего разбирательства девушку передали сотрудникам полиции.

Пострадавшая в результате наезда Nissan госпитализирована в одно из медицинских учреждений Москвы.