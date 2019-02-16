РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В подмосковном Подольске в субботу эвакуировали всех посетителей из торгового центра «Капитолий» на Большой Серпуховской улице из-за звонка о «минировании», но тревога оказалась ложной, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Мы сидели в обеденной зоне, когда зазвучала сирена, и всех попросили выйти. Стояли недалеко от здания около 40 минут, ждали, пока проверит торговый центр кинолог с собакой. Нам сказали, что было сообщение о минировании, но оно оказалось ложным. Приезжали пять пожарных машин, две скорые, две машины полицейских, сотрудники ДПС», - сказал очевидец.

По информации ряда СМИ, в субботу анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили сразу в несколько столичных торговых центров. Так, проводилась проверка в ТЦ на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Преображенской площади, а также в ТЦ «Атриум».

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