РИАМО - 16 фев. В Москве мужчине предъявили обвинение в мошенничестве на 35 миллионов рублей, злоумышленник обманывал людей с ограниченными возможностями, получая от них деньги за обещание изготовить протезы, сообщается на сайте МВД России.

«Следствием ОМВД России по району Замоскворечье предъявлено обвинение 44-летнему мужчине в 10 мошенничествах на сумму около 35 миллионов рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в полицию с заявлением обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что в интернете нашел информацию о предприятии по изготовлению и ремонту протезов. Потерпевший сделал заказ и перевел 4 миллиона рублей на расчетный счет неизвестному, однако оплаченные услуги ему не оказали.

«По данному факту следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими в Московской области», - отметила Волк.

В настоящее время установлено еще девять эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Ущерб, причиненный гражданам, составил около 35 миллионов рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.