РИАМО - 16 фев. В Москве появится парк у строящейся станции «Стахановская» Некрасовской линии метрополитена, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Появится парк у станции метро «Стахановская». Мы думаем, что будет выполнен за счет инвесторов. Красивый парк площадью более 2 гектаров с высаженными елями, соснами, с красивой дорожкой, благоустроенными зонами и подходами к станции «Стахановская», – сказал Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что первый участок новой Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до «Некрасовки» планируют открыть в начале лета.

Некрасовская ветка (проектное название – Кожуховская) пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями метро в районе шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица», которая расположена в начале Рязанского проспекта; далее ветка уйдет за МКАД до Некрасовки.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.