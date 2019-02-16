РИАМО - 16 фев. В Москве ведется проектирование порядка 30 транспортно-пересадочных узлов, в стадии строительства находятся 96 ТПУ, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Порядка проектируем еще 30 различных пересадок с метро на железные дороги, между различными ветками метро, пересадки дополнительно с МЦК, пересадка с хордами. На сегодняшний день 96 транспортно-пересадочных узлов находятся в работе», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в Москве за последние семь лет было введено в эксплуатацию более 50 транспортно-пересадочных узлов.

Ранее Хуснуллин сообщил, что более тысячи человек в круглосуточном режиме работают на стройплощадке ТПУ «Рязанская». Этот узел свяжет действующую станцию МЦК «Нижегородская», строящуюся станцию метро «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линий, а также остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления МЖД.

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