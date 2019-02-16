РИАМО - 16 фев. Российские военные с успехом завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», сообщает ТАСС.

«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» - испытания ядерной энергетической установки», - сказал источник в ракетостроительной отрасли.

Он подчеркнул, что в ходе испытаний подтвердились заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты.

«Буревестник» - новое отечественное сверхоружие. Название для этой крылатой ракеты выбрали сами россияне. Среди предложенных вариантов также были «Пальмира», «Император», «Нежданчик» и «Тишина».