РИАМО - 16 фев. На полигоне Федеральной службы охраны в Богородском городском округе Подмосковья проходят соревнования по скоростному маневрированию среди лучших водителей Гаража особого назначения (ГОН), впервые в гонках задействованы два новых отечественных автомобиля Aurus, сообщает в субботу ТАСС.

«ГОН обслуживает первых лиц государства и входит в структуру ФСО. Соревнования для водителей главного гаража России устраиваются каждый год. В сегодняшних заездах участвуют 16 лучших водителей», - говорится в сообщении.

Четвертьфинальные и полуфинальные заезды в рамках соревнований проводятся на автомобилях Mercedes и Volkswagen, финальные - на двух седанах Aurus. Aurus - это новый отечественный лимузин, который используют для своих поездок президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Пары соревнующихся, как и автомобили, на которых предстоит выступать, определяются жребием. Каждая пара участников должна пройти маршрут по кольцевой трассе на время и выполнить в определенной последовательности несколько фигур – «змейка», «объезд препятствия», «разворот», «восьмерка». В финале победитель определяется только по скорости прохождения дистанции», - поясняется в материале.

Зрителями гонок стали несколько тысяч человек - вход на полигон ФСО в день итоговых заездов свободный.

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