РИАМО - 16 фев. Поединок между американским бойцом Мэттом Митрионом и россиянином Сергеем Харитоновым признали несостоявшимся из-за неумышленного удара американца, сообщает ТАСС.

«Поединок американской организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу, где ему была диагностирована гематома», – говорится в сообщении.

По словам главы компании Fight Nights Global Камила Гаджиева, этот удар был неумышленным.

У Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона – 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.