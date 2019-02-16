РИАМО - 16 фев. В подмосковном Богородском городском округе на трассе М-7 произошла дорожная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей, в ДТП погибли два человека, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Утром в Богородском округе на 88-м километре трассы М-7 столкнулись автомобили KIA, Hyundai и грузовик. В результате два человека погибли», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

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