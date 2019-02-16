РИАМО - 16 фев. Строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе планируют завершить в столице в течение трех лет, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что этот сложнейший участок Северо-Восточной хорды (от Ярославского до Дмитровского шоссе - ред.) мы в течение трех лет построим полностью», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что для строительства участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе освободили уже более 80% территории.

«Как только завершим освобождение территории, начнем строительство полноценное на всех участках, сейчас на отдельных участках строительство уже началось», - добавил Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что хордовое «кольцо» столицы является ключевым дорожным проектом ближайших лет. Кольцо позволит разгрузить центральные улицы города, обеспечит транзит за пределы Москвы, снизит перепробег машин и сэкономит время.

Северо-Восточная хорда свяжет районы на севере, северо-востоке и востоке столицы. Ее длина составит 35 километров. На магистрали будет 70 тоннелей, мостов и эстакад.