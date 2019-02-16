РИАМО - 16 фев. В Москве продолжают работать семь пенсионеров, которым уже исполнилось 100 лет, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«В Москве семь работающих пенсионеров старше 100 лет. Это люди, которые занимаются наукой, журналистикой, которые еще востребованы», – сказал Дроздов в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума.

По его словам, есть данные, что в Москве живет женщина старше 120 лет. Тем не менее Дроздов добавил, что эта информация нуждается в проверке.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Форум проходил с 13 по 15 февраля в Сочи.