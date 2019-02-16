РИАМО - 16 фев. До конца года в Москве начнется строительство всех участков Юго-Восточной хорды, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На тех участках, на которые мы имеем документацию, на данный момент приступили к определенным работам. До конца первого квартала этого года мы закончим всю граддокументацию и до конца года мы приступим к строительству на всех участках Юго-Восточной хорды», - сказал Хуснуллин.

По его словам, более 500 объектов нужно будет освободить для строительства Юго-Восточной хорды.

Он напомнил, что данная хорда замкнет Северо-Восточную хорду и Южную рокаду, а также пройдет через транспортный хаб в районе улицы Текстильщики.

Столичные власти планируют построить Юго-Восточную хорду до конца 2025 года в три этапа, при этом после второго – в 2023 году – полностью замкнется новое транспортное кольцо из хорд. Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километров, из которых 11 приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять магистралей.

Новая магистраль восполнит дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе города, территория которого разобщена, так как здесь множество преград естественного и искусственного происхождения.

Строительство Юго‑Восточной хорды улучшит транспортную ситуацию в 3 округах Москвы>>