РИАМО - 16 фев. Станции Сокольнической линии Московского метрополитена от «Юго-Западной» до «Саларьево» планируют закрыть для пассажиров 3 марта из-за присоединения новых станций, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас на 3 марта предварительно запланировано однодневное отключение южного участка. Это нужно для того, чтобы присоединить продление Сокольнической линии - это станции от «Саларьево» - «Прокшино», «Филатов луг», «Столбово», «Ольховая». Будем отключать от «Юго-Западной» до «Саларьево», - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрыли пять станций Сокольнической ветки. Это станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Перекрытие продлится до 24 февраля до 05:30. Оно связанно с тем, что мы сейчас под Сокольнической веткой проходим тоннельно-проходческим щитом на расстоянии шести метров от действующего тоннеля. Это очень сложная работа, так как линия находится на глубине 30 метров, поэтому мы должны очень осторожно пройти, чтобы не сдвинуть действующий тоннель», - уточнил Хуснуллин.

Он отметил, что работа на участке организована в круглосуточном режиме, ведется мониторинг всех служб, в том числе метрополитена и строителей.

«Надеемся, что, возможно, нам удастся даже быстрее закончить этот проход», - заявил Хуснуллин.

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