РИАМО - 16 фев. Уже почти 50 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами КМ и трамваями №13 в районе закрытых станций Сокольнической линии метро в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранс‏а».

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической ветки: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Бесплатные маршруты Сокольнической линии: автобусы КМ – перевезли 43 тысячи пассажиров; трамвай №13 – 5,5 тысяч. Планируйте поездки заранее. Пользуйтесь МЦК – так быстрее», - говорится в сообщении.

До 24 февраля поезда на «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

Бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ связал станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Кроме того, на время закрытия участка Сокольнической линии метро трамвайный маршрут №13 работает бесплатно, также сокращены интервалы его движения.