РИАМО - 16 фев. В Москве продолжаются работы по уборке и вывозу снега, для этого задействовано 8,5 тысяч единиц спецтехники, сообщил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Москве, на улицах работают 8,5 тысяч единиц спецтехники. Снег также вывозится с пунктов временного складирования на стационарные снегосплавные пункты. Продолжаются работы по ворошению снега, чтобы ускорить его таяние», – сказал Бирюков.

Он заявил, что под особым вниманием коммунальных служб находится очистка кровель от снега и сосулек.

«В этих работах задействовано 12 тысяч рабочих, более 270 автовышек», – добавил Бирюков.

Кроме того, в столице в связи со сложными климатическими условиями нынешней зимы ведется полная инвентаризация асфальтобетонного покрытия. Согласно технологии, рабочие вырезают поврежденное покрытие, после чего высушивают данный участок и укладывают литой асфальт. В течение часа после такого ремонта участок дороги может эксплуатироваться.