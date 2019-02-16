РИАМО - 16 фев. Полная инвентаризация асфальтобетонного покрытия ведется в столице в связи со сложными климатическими условиями нынешней зимы, на поврежденных участках укладывают литой асфальт, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Частые оттепели, переходы температуры через ноль градусов серьезно влияют на состояние асфальта. Ремонт таких локальных повреждений ведется с использованием литого асфальта», - сказал Бирюков.

Согласно технологии, рабочие вырезают поврежденное покрытие, после чего высушивают данный участок и укладывают литой асфальт. В течение часа после такого ремонта участок дороги может эксплуатироваться, уточнил заммэра.

Он рассказал, что для этих целей в каждом административном округе Москвы созданы по 3-4 мобильные бригады, а работы на основных городских магистралях ведет ГБУ «Автомобильные дороги».

Бирюков также сообщил, что вакуумно-подметальные машины (пылесосы) проводят повсеместную уборку пыли и мусора у края проезжей части, где отсутствует снег.