РИАМО - 16 фев. В столичном Музее космонавтики 28 февраля откроется выставка «Возвращение» ирландского фотографа Эндрю МакКоннелла, работы двукратного победителя World Press Photo в России покажут впервые, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На выставке представят снимки, которые фотограф сделал в Казахстане во время приземления и встречи экипажей Международной космической станции. Выставка будет работать до 31 марта.

«Меня поразила эта земля, где многовековой уклад жизни встречается с высокими технологиями. Живущим в степи казахам удалось сохранить свои традиции, несмотря на неизбежное проникновение современности в их жизнь. Несомненно, что уникальность казахской земли заключается в объединении двух миров, которые сосуществуют в гармонии», – отмечал фотограф.

Фотограф МакКоннелл интересовался проблемой свалки электронного мусора в Гане, задокументировал кризис сирийских беженцев, рассказал о жизни серферов сектора Газа.

МакКоннелл – победитель конкурса World Press Photo, обладатель четырех наград Национальной ассоциации пресс-фотографов, двух наград Sony World Photography. Получил главный приз Международного конкурса гуманитарной фотографии имени Луиса Вальтуэнья за освещение конфликта в Демократической Республике Конго.