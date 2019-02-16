РИАМО - 16 фев. В Москве строители транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» завершили подземные работы по возведению монолитных конструкций и приступили к монтажу эскалаторов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» является самым уникальным, самым интересным и самым сложным. Для строителей и инженеров - это градостроительный вызов. На сегодняшний день я могу сказать, что все подземные работы по возведению монолитных конструкций закончены. Сейчас идет работа по возведению эскалаторов. Введется работа по инженерным коммуникациям», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что на строящемся объекте в круглосуточном режиме работают более тысячи человек.

ТПУ «Рязанская» свяжет действующую станцию МЦК «Нижегородская», строящуюся станцию метро «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линий, а также остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления МЖД.

«Задача - к концу года все это запустить как единое целое. Это очень не простая задача, она требует концентрации и усилий строителей, метрополитена, Российских железных дорог», - добавил Хуснуллин.

Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, в точке пересечения четырех крупнейших транспортных артерий города: МЦК, Горьковского направления МЖД и двух строящихся линий метро – Некрасовской (Кожуховской) и Большой кольцевой.

Создание ТПУ «Рязанская» позволит обеспечить комфортную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта (в том числе наземного общественного). Также ТПУ обеспечит полноценную работу Некрасовской линии метро, для которой «Рязанская» будет главным пересадочным узлом, принимающим основные потоки пассажиров, следующих в центр из Некрасовки и других районов за МКАД.

Кроме того, транспортно-пересадочный узел обеспечит комфортный въезд в город и пересадку на другие виды транспорта для пассажиров Горьковского направления МЖД (и МЦД в перспективе), снизит нагрузку на Курский вокзал и станцию метро «Курская», Рязанский проспект и Нижегородскую улицу, улучшит условия транспортного обслуживания жителей районов Нижегородский, Лефортово и других.

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