РИАМО - 16 фев. В столичном парке «Бригантина» 18 февраля пройдет конкурс «Мистер «Московское долголетие», жюри с помощью зрителей выберет самого обаятельного и активного участника проекта, проживающего в Северном округе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Представителей всех районов САО ждут спортивные состязания и соревнования в находчивости и остроумии. Болеть за конкурсантов будут группы поддержки. Посетить парк могут и участники проекта из других округов. Для них подготовили концерт фольклорных коллективов, танцы со скоморохами, викторины и эстафеты», – говорится в сообщении

Конкурс начнется в 11:00. Гостям также предложат горячий чай и сладкие угощения.

Проект «Московское долголетие» запустили в марте 2018 года. К нему присоединились более 200 тысяч горожан старшего поколения. Больше всего участников записались на занятия по фитнесу, танцам, общей физической подготовке, английскому языку и компьютерной грамотности. В январе 2019 года проект стал постоянно действующим.