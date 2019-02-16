После анонимного звонка о минировании из ТЦ «Капитолий» в Москве эвакуировали более 300 человек. Торговый центр обследуют кинологи.
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После анонимного звонка о минировании из ТЦ «Капитолий» в Москве эвакуировали более 300 человек. Торговый центр обследуют кинологи.
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