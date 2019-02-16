РИАМО - 16 фев. В субботу в Москве температура воздуха поднялась до плюс 3,4 градуса, так тепло в этот день в городе не было 70 лет, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в полдень столбики термометров в Москве на опорной метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,4 градуса. Таким образом, 16 февраля 2019 года пока становится самым теплым днем текущей зимы. При этом так тепло в этот день не было за всю 70-летнюю историю метеонаблюдений на этой метеостанции», - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в Москве для 16 февраля составляет плюс 4,9 градуса – так тепло в городе было в 1915 году.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на субботу из-за сильных порывов ветра.