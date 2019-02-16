РИАМО - 16 фев. Правоохранительные органы столицы приступили к проверке торгового центра «Капитолий» после звонка о заложенной в нем бомбе, из здания эвакуировали около 300 человек, сообщает в субботу «Московский комсомолец».

«Эвакуация торгового центра «Капитолий» на Варшавском шоссе в столице произошла после поступления анонимного сообщения о заложенной бомбе», – говорится в сообщении.

На улицу из здания вывели около 300 человек. Торговый центр обследуют кинологи.

По информации других СМИ, в субботу анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили сразу в несколько столичных торговых центров. Так, проводится проверка в ТЦ на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Преображенской площади, а также в ТЦ «Атриум».

Видео эвакуации людей из ТЦ «Капитолий» в Москве>>