РИАМО - 16 фев. Полицейские Южного административного округа столицы ликвидировали притон для потребления наркотических средств, подозреваемая в организации наркопритона задержана, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово было установлено, что 38-летняя москвичка систематически предоставляла квартиру, расположенную на Кустанайской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ», – говорится в сообщении

В квартире подозреваемой обнаружены вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.