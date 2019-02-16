РИАМО - 16 фев. Первый участок новой Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до «Некрасовки» планируют открыть в начале лета, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По Некрасовской линии у нас есть определенная задержка. Мы практически завершили все основные работы на участке «Косино» - «Некрасовка». Пришлось дополнительно провести испытания. Ряд путей мы делаем с ветрозащитной, чтобы снизить воздействие шума на прилегающие дома при прохождении трассы, в связи с этим у нас происходит небольшая задержка. Я думаю, что мы полноценно этот участок запустим в начале лета», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что всю Некрасовскую линию метрополитена планируют запустить в конце нынешнего года.

«У нас сложный участок. Один этап – от станции «Косино» до «Некрасовки». Второй участок - это от станции «Косино» до «Нижегородской». Он тоже не простой, еще идут монолитные работы и выемка грунта на отдельных участках», - добавил Хуснуллин.

Некрасовская ветка (проектное название – Кожуховская) пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями метро в районе шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица», которая расположена в начале Рязанского проспекта; далее ветка уйдет за МКАД до Некрасовки.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.