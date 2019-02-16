РИАМО - 16 фев. Первый участок новой Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до «Некрасовки» планируют открыть в начале лета, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что всю Некрасовскую линию метрополитена планируют запустить в конце нынешнего года.
«У нас сложный участок. Один этап – от станции «Косино» до «Некрасовки». Второй участок - это от станции «Косино» до «Нижегородской». Он тоже не простой, еще идут монолитные работы и выемка грунта на отдельных участках», - добавил Хуснуллин.
Некрасовская ветка (проектное название – Кожуховская) пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями метро в районе шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица», которая расположена в начале Рязанского проспекта; далее ветка уйдет за МКАД до Некрасовки.
Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».
«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.
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