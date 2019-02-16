РИАМО - 16 фев. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы попросила у столичной прокуратуры разъяснить информацию об удержании в полиции около 30 человек, которых проверяют на причастность к конфликту у кафе на юго-востоке столицы, сообщает «Интерфакс».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 14 февраля в 22:40 около кафе на 1-й Курьяновской улице произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. Его участниками стали около 20 граждан. В ходе инцидента произведены выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи он был отпущен. Также были причинены механические повреждения иномарке. Участников драки задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«В ОНК Москвы поступила информация о том, что в ОМВД по району Печатники незаконно содержится более 20 человек, среди которых есть люди с хроническими заболеваниями. При проверке сотрудники полиции сообщили членам ОНК, что якобы в ОМВД содержится всего один задержанный. При этом в книге доставленных, по полученной информации, было около 30 граждан», – сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По словам члена ОНК Москвы Евгения Еникеева, речь идет о людях, которых проверяют на причастность к участию в массовой драке, произошедшей около кафе «Неолит» на 1-й Курьяновской улице.

Как сообщил Мельников, на имя исполняющего обязанности прокурора города Москвы направлено обращение с просьбой проверить законность содержания участников драки в полиции.

Видео с места массовой драки у кафе «Неолит» в Москве>>