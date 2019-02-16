РИАМО - 16 фев. В Подмосковье проводят доследственную проверку по информации СМИ о падении глыбы льда на женщину и коляску с двумя детьми в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Предварительно установлено, что 15 февраля утром в городском округе Мытищи женщина вышла на прогулку с двумя дочерьми, которым по 2,5 года, посадив их в коляску. Во время прогулки с крыши пятиэтажного дома на них упала ледяная глыба. Женщина и дети были госпитализированы с ушибами головы и кровоподтеками лица», - говорится в сообщении.

Следствие выполнит весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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