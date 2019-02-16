РИАМО - 16 фев. В Москве и Подмосковье до вечера 17 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на ближайшие 34 часа.

Такой же уровень погодной опасности объявили практические на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской, Тульской и Тамбовской областей.

Выходные в столице будут ветреными и по-мартовски теплыми, ожидается гололедица. В субботу в Москве и Подмосковье облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду.