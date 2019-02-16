РИАМО - 16 фев. Видео испытаний новейшего боевого танка российской армии Т-90МС, предназначенного на экспорт, размещено на сайте телеканала «Звезда».

Т-90МС – это экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии, у машины нет конкурентов в части защищенности, огневой мощи и подвижности.

На опубликованном видео танк на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины.

На выставке IDEX-2019, которая пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби с 17 по 21 февраля 2019 года, представят макет танка. Он оснащен новой динамической защитой от современных противотанковых средств. Кроме того, повышены эргономические показатели машины – рабочие места экипажа стали более комфортными с поддержанием требуемого микроклимата.

Масса танка не более 50 тонн, это дает преимущества перед конкурентами по показателям тактической мобильности. Также у Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть пушки. В боекомплекте множество различных боеприпасов.

Танк производится на «Уралвагонзаводе». Был самым продаваемым в мире основным танком с 2001 по 2010 год, находится на вооружении у девяти стран.