РИАМО - 16 фев. В столице с этого воскресенья и до следующего четверга прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, что может заметно ухудшить состояние здоровья метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеовести».

«Нас ждут резкие скачки атмосферного давления. В частности, если сейчас в Москве атмосферное давление практически около нормы и составляет 745 миллиметров ртутного столба, то в воскресенье показания барометров упадут до 736 миллиметров ртутного столба, а в первый день новой недели вырастут на 16 единиц и уже станут превышать норму, составив 752 миллиметра ртутного столба. В среду вновь «барическая яма» – 738 миллиметров ртутного столба, а в четверг начнется активный рост давления», – говорится в сообщении.

Кроме того, к этому добавится возмущенная магнитосфера Земли – с 19 по 21 февраля потоки солнечного ветра взбудоражат околоземное космическое пространство, при этом в среду возможно образование и развитие магнитных бурь.

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