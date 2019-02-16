РИАМО - 16 фев. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования двух мужчин на Павелецком направлении МЖД, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Следствием установлено, что 15 февраля 2019 года в 23 часа на 23-м километре 10-го пикета перегона Бирюлево-Товарная - Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги неустановленным поездом травмированы двое мужчин: 59-летний уроженец Саратовской области и 25-летний уроженец Республики Казахстан. В результате столкновения с поездом мужчины получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых скончались на месте», - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчины переходили железнодорожные пути в неустановленном месте в нарушение правил безопасности.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Проведен осмотр места происшествия, выполнены иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.