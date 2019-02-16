РИАМО – 16 фев. Более 80 финалистов конкурса «Лидеры России» прошлого года получили высокие посты на разных уровнях власти, а также в госкорпорациях и бизнесе, сообщил в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В субботу в Подмосковье стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Центральному федеральному округу. Полуфиналистов поприветствовал Сергей Кириенко.

«Из 100 финалистов прошлого года более 80 получили очень высокие назначения - два губернатора, четыре заместителя министров федеральных министерств и ведомств, уже новый финал приближается, а назначения продолжаются», - сказал Кириенко.

Он отметил, что конкурс является эффективным инструментом для поиска образованных, профессиональных и опытных специалистов разного направления.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

В очный полуфинальный этап конкурса по ЦФО было приглашено 947 конкурсантов. В первом полуфинале по ЦФО участвуют 477 человек, Москву из них представляют 197 конкурсантов, Подмосковье – 105 человек. Среди наставников - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 16 и 17 февраля, результаты станут известны 18 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов. В первый день участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Финал конкурса управленцев «Лидеры России» по пройдет в Сочи в марте. Победители конкурса будут задействованы на разных уровнях власти, в крупнейших корпорациях, а также получат гранты в размере миллиона рублей на обучение в российских вузах.