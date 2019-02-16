РИАМО - 16 фев. Водителей призвали не заезжать в район пяти закрытых станций Сокольнической линии столичного метро, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической ветки: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«ЦОДД просит не ездить на машинах в район закрытых станций (Сокольнической линии метро – ред.). Движение организовывается по схеме», – говорится в сообщении.

До 24 февраля поезда на «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

Бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ связал станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Кроме того, для жителей района Богородское организовали автобусный маршрут №86М – от метро «Бульвар Рокоссовского» до проспекта Буденного через станции метро «Преображенская площадь» и «Электрозаводская».