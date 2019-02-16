РИАМО - 16 фев. В районе пяти закрытых станций Сокольнической линии столичного метро перенастроят работу светофоров, чтобы увеличить число автобусов, проходящих перекрестки со светофорами, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической ветки: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Сотрудники ситуационного центра следят за дорожной ситуацией в районе закрытых станций (Сокольнической линии метро – ред.) в режиме реального времени. ЦОДД проводит работы по перенастройке светофоров, чтобы увеличить число автобусов, проходящих перекрестки со светофорами», – говорится в сообщении.

До 24 февраля поезда на «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.