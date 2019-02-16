РИАМО - 16 фев. Молодые художники, дизайнеры и модельеры смогут организовать собственную выставку на ВДНХ в июне этого года, участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

Молодым талантам помогут кураторы творческого проекта «Взлет». Первая встреча молодых художников, дизайнеров и модельеров с кураторами проекта «Взлет» состоится 17 февраля в 19:00 в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. В ней примут участие кураторы выставок по всем пяти направлениям – «Видеоарт», «Фотография», «Art&Science», «Искусство», «Мода», а также директор проекта Ирина Голинская. Спикеры представят свои направления, расскажут об особенностях четвертого сезона «Взлета» и системе конкурсного отбора, поделятся секретами организации успешной выставки.

«За три предыдущих года свои задумки реализовали 35 молодых авторов. Вместе с кураторами они подготовили 15 выставок – и персональных, и коллективных. Прием заявок на участие в четвертом сезоне уже идет», – сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Проект «Взлет» дает возможность молодым талантам провести собственную выставку на ВДНХ. Принять участие в конкурсе приглашают всех желающих в возрасте от 18 до 30 лет. Заявку по одному или сразу нескольким направлениям может подать как один автор, так и творческая группа. Финалисты будут создавать свою экспозицию вместе с куратором направления.

По словам Сергуниной, в рамках четвертого сезона также пройдут международная образовательная программа, открытые встречи с искусствоведами, художниками, фотографами, дизайнерами, специалистами в сфере новых медиа. Экспозиции финалистов «Взлета» будут идти по очереди. Первая откроется во второй половине июня.

Прием заявок на 2019 год стартовал 29 января и продлится до 18 марта по направлению «Мода» и до 30 апреля – по остальным тематикам. Финалистов по каждому направлению выбирает куратор, оценивая оригинальность и содержательность концепции выставки, возможность ее реализации в рамках проекта «Взлет».

В первые три сезона организаторы получили около 300 конкурсных заявок.