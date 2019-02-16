РИАМО - 16 фев. Полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Центральному федеральному округу стартовал в субботу в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

В очный полуфинальный этап по ЦФО было приглашено больше участников, чем в прошлом, – 947 конкурсантов. В первом полуфинале ЦФО участвуют 477 человек, Москву из них представляют 197 конкурсантов, Подмосковье – 105 человек. Среди наставников председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Я очень рад приветствовать полуфиналистов ЦФО. Хочу вас поздравить – вы все уже совершили важную победу. В этом году конкуренция больше, 227 тысяч заявок на старте. В прошлом году было два полуфинала – 600 человек, в этом году – 900. Вы уже победили. Главное соревнование в жизни – это соревнование с самим с собой, с собственной ленью, собственными страхами. Самое главное – дать возможность людям быть востребованными, не по блату, не по связям, а по своему профессионализму, настойчивости», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что финал пройдет в марте в Сочи, победители конкурса будут задействованы на разных уровнях власти, в крупнейших корпорациях, а также получат грант в размере миллиона рублей на обучение в российских вузах.

«ЦФО – это Москва, Московская область, другие регионы – это средоточие интеллектуального капитала. Вы можете потягаться со всей страной, но это накладывает определенную ответственность. Наибольшие шансы реализовать себя появляются в регионах. Желаю вам успехов в полуфинале и в финале», – заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 16 и 17 февраля, результаты станут известны 18 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов. В первый день участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.