РИАМО - 16 фев. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение конфликту Александра Друзя и Ильи Бера, которое он разместил на своей странице в Instagram, сообщает в субботу Газета.ru.

Между магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем и главным редактором «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером произошел конфликт, в котором стороны обвинили друг друга в подкупе и раскрытии списка вопросов в игре «Кто хочет стать миллионером?».

«В стихотворении музыкант описал суть конфликта, в котором «не простак Бер и потопил Друзя». Шнуров заметил, что поступок Бера тоже был «подставой», из-за которой он сам «пошел ко дну». Он заключил, что можно знать ответы на все вопросы в программе «Кто хочет стать миллионером?», но быть плохим человеком», – говорится в сообщении.

Ранее Бер заявил, что в ноябре прошлого года Друзь предложил ему раскрыть список вопросов в игре «Кто хочет стать миллионером?» в обмен на долю от трехмиллионного выигрыша. Бер утверждает, что передал Друзю список вопросов, но последние пять не были знакомы знатоку. В итоге Друзь и игравший с ним Виктор Сиднев не смогли ответить на последний вопрос и получили только 200 тысяч рублей. В доказательство своих слов Бер опубликовал несколько записей разговоров с Друзем.

Друзь, в свою очередь, рассказал иную версию произошедшего. Он отметил, что Бер передал историю с подкупом с точностью наоборот и именно редактор предложил сделку с вопросами за деньги. Знаток отметил, что удивился и даже восхитился наглости этого предложения и решил подыграть и посмотреть, насколько далеко может зайти Бер. При этом Друзь признался, что ему жаль, что он решил вступить в такую игру.

После конфликта «Первый канал» отстранил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от участия в этих телепрограммах.

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