РИАМО - 16 фев. В новой Москве на 28-м километре Киевского шоссе произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в ДТП погиб один человек и двое пострадали, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«Около 22:00 на 28-м километре Киевского шоссе произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства случившегося выясняются.