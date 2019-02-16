РИАМО - 16 фев. До конца следующего года в подмосковном Солнечногорске расселят жителей 17 аварийных бараков, сообщается на сайте телеканала «360».

Бараки в центре Солнечногорска построены еще в прошлом веке, расселить жильцов обещали много лет назад. Некоторые дома уже без фундамента, с плесенью и дырами в стенах и полу. В них живут 1,5 тысячи человек, в некоторых квартирах – по три семьи.

«Микрорайон Центральный – это 17 аварийных бараков с видом на набережную – сердце города. <…> Переселения из ужасных условий люди ждут годами. Обещания давали не раз, и наконец первые реальные шаги. По поручению губернатора принято решение: новые квартиры они получат до конца 2020 года», – говорится в сообщении.

Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев на встрече с жителями бараков, администрацией Солнечногорска был проработан вариант покупки жилья у застройщика.

Тагиев также уточнил, что настоящее время удалось найти место для строительства нового жилья, куда планируют переселить все 17 домов, – это микрорайон на улице Обухова.

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