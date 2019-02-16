РИАМО - 16 фев. Москва и Татарстан стали лидерами в России по поддержке волонтерства, сегодня в 44 регионах РФ работают ресурсные центры для людей, которые хотят быть добровольцами и предлагают свои проекты в этой сфере, передает ТАСС.

«Мы вчера награждали Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы – ред.) в номинации «Лучшие социально-экономические практики» как раз за эффективную работу Москвы по поддержке добровольчества. Учреждение Мосволонтер – НКО, которое является как раз таким ресурсным центром, хабом для добровольческих проектов, сегодня является такой лучшей практикой поддержки и развития. Казань, безусловно (лидер – ред.), Татарстан. Мне кажется, это движение начало активно поддерживаться после Универсиады», – сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По ее словам, в 44 регионах работают ресурсные центры для людей, которые хотят быть добровольцами. Он также добавила, что «механизм поддержки волонтерства запущен».

«За последние два года добровольцы, волонтеры у нас стали рассматриваться как отдельное движение, отдельный вклад, отдельная отрасль, потому что раньше особо никто не замечал (их – ред.), не помогали. Сегодня этот механизм поддержки запущен, движение распространяется по всей стране, у нас принято все необходимое законодательство для того, чтобы на местах, в городах, в регионах волонтеры могли получать гранты, получать возможность обучения, определены понятные правила взаимодействия с социальными образовательными учреждениями», – отметила Чупшева.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.